Штурмовик был сбит в Донецкой области, вероятно вблизи Бахмута.

Во вторник, 24 января, украинские воины "приземлили" еще один российский самолет - штурмовик Су-25.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, боевую российскую "птичку" сбили на Донбассе.

"Сегодня, Силы обороны Украины в Донецкой области сбили еще один вражеский самолет СУ-25", - говорится в сообщении.

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Не указано, где именно" приземлили " вражеский Су-25, но Генштаб добавил хэштеги о городе-крепости Бахмут, где идут тяжелые бои. Вероятно, штурмовик "минуснули" именно там.

Потери РФ в Украине

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины, с начала полномасштабного вторжения в Украину ликвидировали 122 тыс 170 человек, из которых 690 уничтожено за минувшие сутки.

Также российские оккупанты потеряли в Украине 289 самолетов и 281 вертолет. Вчера у воздушных сил был джек-пот - уничтожены два Су-25 и вертолет Ка-52.

Сейчас самые ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Однако россияне получают достойный отпор. Недавно украинские пограничники выбили взвод захватчиков из Бахмута.

В Министерстве обороны показали, как украинские защитники ликвидировали десятки "вагнеровцев" на Соледарском направлении, которые двигались окопами через поле.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинская армия уже уничтожила 77% российских заключенных, которых отправили на войну в Украину через частную военную компанию "Вагнер".

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