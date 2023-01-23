Кроме того, уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59, БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

В понедельник, 23 января, на восточном направлении воины зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ уничтожили шесть воздушных целей.

Как отмечает Командование Воздушных сил, уничтожено два российских штурмовика Су-25, ударный вертолет Ка-52, две управляемые авиационные ракеты Х-59, БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

"Бьем врага вместе! Вместе – к победе", - прокомментировали в Воздушных силах.

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Потери РФ в Украине

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины, с начала полномасштабного вторжения в Украину ликвидировали 121 тыс. 480 человек, из которых 720 уничтожено за минувшие сутки.

Также российские оккупанты потеряли в Украине 287 самолетов и вертолетов 277,

Сейчас самые ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Однако россияне получают достойный отпор. Недавно украинские пограничники выбили взвод захватчиков из Бахмута.

В Министерстве обороны показали, как украинские защитники ликвидировали десятки "вагнеровцев" на Соледарском направлении, которые двигались окопами через поле.

Ранее советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинская армия уже уничтожила 77% российских заключенных, которых отправили на войну в Украину через частную военную компанию "Вагнер".

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