Ликвидированы более 10 захватчиков, поделились в Государственной пограничной службе Украины.

Пограничники выбили взвод (может составлять от 15 до 45 человек) врагов из города Бахмут Донецкой области, противник понес потери.

Российские оккупанты под прикрытием артиллерии пытались штурмовать передовые позиции украинских защитников, сообщает Государственная пограничная служба Украины. "Защитники границы отработали по штурмовикам из стрелкового оружия, минометов и гранатными сбросами из БПЛА. Также благодаря огневой поддержке от Сил обороны пограничникам удалось выбить оккупантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские оккупанты понесли потери - 12 убитыми и 17 ранеными.

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Ситуация в Бахмуте - сегодня это стоит знать

Россияне уже не один месяц пытаются захватить Бахмут, город стал настоящей крепостью украинских воинов. В боях за город враг несет огромные потери и идет по телам своих ликвидированных прихвостней.

Утром 17 января Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что враг ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Стоит отметить, что на нашей земле общие потери РФ уже составляют примерно 116 950 захватчиков. Кроме того, ликвидирован, в частности, 3121 вражеский танк.

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