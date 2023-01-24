Кроме этого, за сутки враг потерял немало техники.

Защитники Украины отправили в ад новую партию рашистів. Так, за минувшие сутки они ликвидировали почти 700 оккупантов.

Генштаб Вооруженных Сил Украины сообщает о новых потерях России в Украине. Известно, что общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 24 января 20223 года ориентировочно составили:

личного состава - около 122 тыс 170 (+690) человек ликвидировано,

танков - 3152 (+2) единицы,

боевых бронированных машин - 6284 (+8),

артиллерийских систем - 2148 (+2),

РСЗО – 448 (+1),

средств ПВО - 220,

самолетов - 289 (+2),

вертолетов-281 (+4),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1897 (+3),

крылатых ракет - 749,

кораблей /катеров ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 4944 (+8),

специальной техники - 194 (+1).

Война в Украине: последние новости с фронта

Вчера президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что битва за Донбасс и юг продолжается. Мы знаем, как отвечать врагу, подчеркнул он. Военный эксперт Самусь также рассказал, что у Кремля не хватит ресурсов для осуществления своих планов, потому что нефтяное эмбарго лишит РФ денег для ведения войны. По его словам, у россиян осталось около полугода, чтобы реализовать любые планы, потому что дальше произойдет катастрофическое падение российской экономики из-за ограничений нефтегазового сектора.

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Между тем на Донбассе уже "тревожно". Оккупанты начали эвакуацию из Луганска и боятся выходить из тыла, сообщил утром Генштаб ВСУ. По информации ISW, наемники Пригожина терпят колоссальные потери на фронте. ЧВК использует заключенных как пушечное мясо в очень изнурительных наступательных операциях.

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