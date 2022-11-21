В деоккупированной Макеевке остается до 40 человек.

Российские оккупанты не прекращают атаковать Белогоровку и полностью разрушили Макеевку. Войска РФ боятся наступления ВСУ в сторону Лисичанска.

Как сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, на направлении Сватово-Кременная украинские военные постепенно движутся вперед.

"Со стороны Белогоровки - там больше оборонительные действия, рашисты не прекращают атаковать населенный пункт. Орки рассматривают село и как собственный плацдарм для наступления, так и угрозу продвижения ВСУ к Лисичанску", - рассказал председатель ОВА.

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По его словам, накануне была уничтожена колонна вражеской техники в Сиротино (Сватовский район).

"В деоккупированной Макеевке остается до 40 человек, в Невском - около 150. Деоккупированные населенные пункты до сих пор обстреливаются врагом", - отметил он.

Глава ОВА рассказал, что Макеевка разрушена до основания, а люди, которые там остались, постоянно прячутся в подвалах.

"В Невском дела лучше - люди уже даже начали делать некоторые мелкие ремонты. Вернулся один фермер и уже налаживает работу своего хозяйства. Местным регулярно подвозят гуманитарную помощь", - добавил Гайдай.

Ситуация на Луганщине, что известно

Недавно украинские ССО уничтожили российский патруль вблизи Кременной. По информации Гайдая, ВСУ освободили 12 населенных пунктов на Луганщине и не будут на этом останавливаться.

Также сообщалось, что российские захватчики перемещают во временно оккупированный Новоайдар в Луганской области войска из Херсонщины. Однако это все равно не остановит защитников Украины.

На фоне этого оккупанты устанавливают новые блокпосты на Луганщине, чтобы ловить дезертиров среди мобилизованных.

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