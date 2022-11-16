БПЛА зафиксировал, как россияне эвакуируют уничтоженный патруль.

Украинские защитники продолжают освобождать Луганскую область и уничтожать российских оккупантов и вражескую технику.

Так, группа Сил спецопераций Украины ликвидировала патруль российских захватчиков в районе временно оккупированной Кременной в Луганской области. Видео ликвидации обнародовала пресс-служба ССО в Facebook.

Спецназовцы устроили засаду и уничтожили нескольких рашистов.

Видео дня

"После успешно выполненного задания украинские воины оперативно отошли. Впоследствии украинский БПЛА зафиксировал, как россияне эвакуируют уничтоженный патруль", – говорится в сообщении.

Война в Украине: ситуация на Луганщине

Как писал УНИАН, сейчас всего в Луганской области освобождены уже 12 населенных пунктов.

Генштаб сообщал, что в Луганской области оккупанты планируют провести полную эвакуацию гражданского населения из населенных пунктов Кременная, Северодонецк и Рубежное.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что ВСУ стремительно, но осторожно продвигаются на Сватовском направлении. Российские солдаты массово гибнут, их тела никто не эвакуирует.

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