Оккупанты постоянно обстреливают освобожденные от них населенные пункты, поэтому украинская сторона оттуда пытается эвакуировать население.

ВСУ уже освободили от российских оккупантов 12 населенных пунктов Луганской области.

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, россияне открывают плотный огонь по недавно освобожденным от них селам, поэтому "стараемся проводить эвакуацию оттуда".

По его данным, Белогоровка находится под постоянными обстрелами и атаками армии РФ, а в целом на территории области ежедневно идут тяжелые бои.

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"У наших артиллеристов есть дальнобойное оружие, что позволяет решать вопросы в тылу врага – это очень облегчает ситуацию на линии фронта", - отметил он.

Также председатель ОВА отметил, что на пути ВСУ на Луганщине очень много "вагнеровцев" и частично мобилизованных россиян.

Ситуация в Луганской области

Ранее Гайдай сообщал, что на Луганщине уже деокуповано 11 населенных пунктов. Он объяснил, почему украинская армия продвигается на этом направлении не так быстро, как на других.

По мнению председателя ОВА, на восстановление Луганской области может потребоваться около семи лет.

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