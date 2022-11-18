Для наращивания оборонительных рубежей в Запорожской области оккупанты планируют использование мощностей предприятий в Пришибе.

Российские захватчики перемещают во временно оккупированный Новоайдар (Луганская область) войска из Херсонщины.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"По имеющейся информации, в город Новоайдар на Луганщине зафиксировано перемещение отдельных подразделений российских оккупационных войск с Херсонского направления", - говорится в сводке.

Отдельно сказано, что с целью наращивания инженерного оборудования оборонительных рубежей в районе Михайловки, что на временно занятой территории Запорожской области, для изготовления защитных конструкций оккупанты планируют использование мощностей предприятий в Пришибе Запорожской области.

Война в Украине: ситуация на Луганщине

Как сообщал УНИАН, на Луганщине захватчики заставляют медработников встать на воинский учет для дальнейшего доукомплектования оккупационных войск.

Как писал УНИАН, сейчас всего в Луганской области освобождены уже 12 населенных пунктов.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что ВСУ стремительно, но осторожно продвигаются на Сватовском направлении. Российские солдаты массово гибнут, их тела никто не эвакуирует.

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