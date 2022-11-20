Россияне размещают личный состав в оставленных домах и принудительно выселяют гражданское население из домов.

Мобилизованные россияне возмущены из-за перемещения из-под Херсона в Луганскую область.

Из-за этого оккупанты установили дополнительные блокпосты, чтобы ловить дезертиров, сообщает Луганская ОВА в Telegram.

"Мобилизованные лица, которых оккупанты перебрасывают из Херсонщины на Луганщину, очень возмущены перспективами реализации указанных планов своего командования. Для усиления контроля над ситуацией на территории Луганщины россияне устанавливают дополнительные блокпосты, чтобы выявить и задержать дезертиров", - указано в сообщении.

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Также наблюдается увеличение количества военных в Луганске. Враг постоянно пополняет свои подразделения.

В населенных пунктах Красное, что вблизи Сорокиного, и Семейкино в Молодогвардейской общине россияне размещают личный состав в оставленных квартирах. Кроме того, они принудительно выселяют гражданское население из домов в другие населенные пункты.

Ситуация в Луганской области

Как ранее сообщал УНИАН, на Луганщине захватчики заставляют медработников встать на воинский учет для дальнейшего доукомплектования оккупационных войск.

По последним данным, в Луганской области освобождены уже 12 населенных пунктов.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что ВСУ стремительно, но осторожно продвигаются на Сватовском направлении. Враг отмечает значительные потери

18 ноября стало известно, что российские захватчики перемещают к временно оккупированному Новоайдара (Луганская область) войска из Херсонщины.

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