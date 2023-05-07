РФ пытается накопить определенный запас ракет, чтобы сорвать украинское контрнаступление.

У российских оккупантов нет потенциала для масштабного наступления, но они способны проводить серьезные оборонительные операции.

"По состоянию на сейчас у России нет ни военного, ни экономического, ни политического потенциала для осуществления попытки масштабного наступления где-либо в Украине", - сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью "YahooNews".

При этом подчеркнул, что РФ способна проводить серьезные оборонительные операции. По его словам, это проблема, с которой Украине придется столкнуться.

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Буданов сообщил, что РФ пытается накопить определенный запас ракет, чтобы сорвать украинское контрнаступление. При этом добавил, что россияне "свели свои ракетные запасы почти на нет".

Когда будет контрнаступление ВСУ

Вооруженные силы Украины готовятся к контрнаступлению, но дата старта начало масштабной операции Генштаб держит в секрете, давая россиянам простор для предположений и домыслов.

Как сообщал УНИАН, 4 мая президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Гааге заявил, что Украина еще ожидает некоторые поставки, которые были обещаны партнерами, для контрнаступления. При этом подчеркнул, что верит в успех украинского контрнаступления.

Хотя информации о предстоящей операции нет, недавно украинцев, находящихся на оккупированной территории Запорожской области, попросили присылать ВСУ оперативную информацию о передвижениях и местах дислокации российских оккупантов. Из этого региона уже начали панически выезжать предатели.

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