Рашисты планируют "временно переместить" около 70 тысяч жителей из 18 населенных пунктов вдоль линии фронта.

Коллаборанты, успокаивая самих себя в том, что якобы паники нет, собирают вещи и организуют эвакуацию, опасаясь контрнаступления ВСУ в Запорожской области.

Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр города Мелитополя Иван Федоров, отметив при этом, что рашисты планируют "временно переместить" около 70 тысяч жителей из 18 населенных пунктов вдоль линии фронта.

"Вчера, ближе к вечеру, гауляйтеры начали сообщать в видеообращении, что паники нет, но надо эвакуироваться", - сообщил Федоров, отметив, что оккупанты прикрываются заботой о гражданских, на самом деле в ожидании контрнаступления хотят устроить там военные базы.

Видео дня

При этом, по словам городского головы, вчера в Мелитополе оккупанты провели собрание владельцев баз отдыха Кирилловки. Последних заставляют расселить эвакуированных коллаборантов "добровольно", иначе отберут имущество и сделают это принудительно.

Подготовка к контрнаступлению ВСУ

Последние несколько дней оккупанты в Мелитополе засуетились. В панике россияне заполонили АЗС и ждут контрнаступления ВСУ. Один из гауляйтеров ушел в отставку.

5 ставня стало известно о том, что оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ: по окопам россияне начали таскать икону Путина.

6 мая стало известно о том, что россияне изменили приоритет и вместо захвата Бахмута готовятся к контрнаступлению ВСУ.

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