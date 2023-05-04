Украина еще ожидает некоторые поставки, которые были обещаны партнерами, добавил он.

Президент Владимир Зеленский "не думает о том, что у контрнаступления ВСУ может не быть успеха". Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министрами Нидерландов Марком Рютте и Бельгии Александром де Кроо в Гааге.

"Мы верим в успех нашего контрнаступления. Это очень важно. Мы делаем максимум - наши войска, наше общество, которое поддерживает и работает с армией, наши предприниматели, - все думают, как усилить нашу армию. Мы действительно готовимся к контрнаступлению", - подчеркнул Зеленский.

При этом выразил убеждение, что результат будет достигнут. "Не могу сказать, что 100% успех гарантирован. Потому что никто этого не знает. Да и думаю, что даже не правильно говорить об успехе, когда теряешь людей. В любом случае мы пойдем вперед", - подчеркнул президент Украины.

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Украина еще ожидает некоторые поставки, которые были обещаны партнерами, добавил он..

По словам Зеленского, у него мало поездок за границу к партнерам, поскольку он не хочет своим отсутствием в стране демотивировать общество и солдат. "Я уезжаю из страны на короткий срок не потому что хочу, а потому что надо. Чтобы привести для россиян некоторые плохие новости", - подчеркнул он.

Контрнаступление ВСУ - главное

Украинская армия готовится к контрнаступлению, однако начало масштабной операции Генштаб, по понятным причинам, держит в секрете, давая захватчикам пространство для предположений и домыслов.

Зато РФ погрязла в боях за Бахмут и Марьинку и ведет оборону на юге Украины. Например, недавно в интернет просочились спутниковые кадры сети окопов вдоль левого берега Днепра.

CNN, в свою очередь, писал о неготовности России к контрнаступлению ВСУ. Признание масштабов окопов россиян не обязательно является комплиментом в 2023 году, подчеркивали журналисты.

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