В идеале наступление должно перерезать тыловые цепи российских войск и снизить их наступательные возможности, заявил Резников.

Киев стремится совершить быстрый прорыв в текущей ситуации, в кторой изнурительная артиллерийская война не приводит к значительным территориальным успехам ни одной из сторон. В то же время украинские чиновники опасаются, что контрнаступление ВСУ может не оправдать завышенных ожиданий общества, что приведет к "эмоциональному разочарованию".

The Washington Post пишет, что многие эксперты считают, что оттеснить россиян на позиции до начала вторжения, когда Москва удерживала части Луганщины и Донетчины, и Крымский полуостров, будет сложно.

"Я считаю, что чем больше у нас побед на поле боя, тем больше людей поверят в нас, а значит, мы получим больше помощи", - заявил президент Владимир Зеленский в интервью Post в своем штабе.

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Издание отмечает, что наступательные операции зачастую требуют подавляющего преимущества. Однако оккупанты вцепились в хорошо укрепленную оборону по всей линии фронта, поэтому трудно оценить, как далеко продвинутся украинские военные. Кроме того, есть опасения, что в случае неудачи Украина может лишиться международной военной помощи или столкнуться с давлением по поводу возобновления переговоров с Россией. В таком случае РФ непременно потребует "сдачи" уже оккупированных территорий, что Украина считает неприемлемым.

В свою очередь, министр обороны Резников отметил, что ожидания от украинского контрнаступления переоценены. По его словам, многие ждут "чего-то грандиозного", и это может привести к эмоциональному разочарованию. Контрнаступление украинских войск в Харьковской и Херсонской областях вдохновило мир, ведь все считали, что Украина падет за 72 часа. Однако теперь партнеры хотят видеть новые успехи.

"Западные партнеры сказали мне, что теперь им нужен следующий пример успеха, потому что мы должны показать его нашим народам… Но я не могу вам сказать, каковы будут масштабы этого успеха. Десять километров, 30 километров, 100 километров, 200 километров? В идеале наступление должно перерезать тыловые цепи российских войск и снизить их наступательные возможности", – подчеркнул глава Минобороны.

Резников также напомнил, что сейчас в Украине находятся по меньшей мере 300 тысяч российских военных.

Западные партнеры настаивают, что Украина хорошо снабжена вооружением для проведения операции. В то же время, по словам президента Зеленского, "мы проигрываем в небе". Он отметил, что украиснкие военные нуждаются в современных самолетах. При этом глава государства добавил, что Украина не будет оттягивать начало наступления до тех пор, пока поступит большее количество истребителей. Однако "нам было бы намного проще", если бы они были. Кроме того, приоритетом остаются системы противовоздушной обороны.

Контрнаступление ВСУ

Российские оккупанты вовсю готовятся к предстоящему контрнаступлению украинских войск. Враг не знает, где и когда оно начнется, поэтому к обороне готовятся на нескольких направлениях. Окопы и траншеи роются как в оккупированном Мариуполе, на временно неподконтрольной территории Запорожской области, так и в Крыму.

Поскольку паники в рядах оккупантов как всегда нет, в Запорожской области коллаборанты массово собирают вещи и организовывают эвакуацию. По данным мэра оккупированного Мелитополя Ивана Федорова, "переместить" планируют около 70 тысяч жителей из 18 населенных пунктов вдоль линии фронта.

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