ВСУ просят украинцев стать глазами и ушами украинского контрнаступления.

Украинцев, которые находятся на оккупированной территории Запорожской области, просят присылать ВСУ оперативную информацию о передвижениях и местах дислокации российских оккупантов. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В первую очередь украинскую военную разведку интересуют сведения по городам Васильевка, Токмак, Каменка-Днепровская, Днепрорудное, Энергодар и Пологи.

"Пишите, если видите там танки, БТРы, бензовозы, ракетные комплексы С300, Искандеры. Или перемещение колонн техники и скопление личного состава. Ценно каждое сообщение", – заявил Федоров.

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При этом украинцев просят проявлять осторожность и снимать оккупантов со всеми предосторожностями, а после отправки сообщения в чат-бот @evorog_bot, сразу удалять эту переписку из чата и снятые материалы из телефона.

"Благодарю каждого за смелость. Запорожская область будет свободна от оккупантов и коллаборантов. Силы обороны работают над этим. Приближаем деоккупацию вместе", – заявил министр.

Украина готовит контрнаступление – что известно

Украинские власти призывают население и СМИ не спекулировать на теме предстоящего контрнаступления и сохранять информационную тишину. Однако даже на Западе не скрывают, что контрнаступление ВСУ уже близко.

Его приближение чувствуют и оккупанты. В последние дни они явно ослабили приоритет Бахмута и начали готовиться к обороне.

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