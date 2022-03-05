Данилов отметил, что среди "военных страны-террориста" растут отказы и уклонения от участия в боевых действиях в Украине.

Проведение дополнительной мобилизации в РФ значительно осложнит внутриполитическую ситуацию, поскольку зомбированное российское общество не готово умирать за путинские фантазии.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в соцсети. Он подчеркнул, что украинцы "готовы убивать за свою свободу и свою землю".

"Ухудшает ситуацию на россии прибытие в регионы "груза 200" - масштабы жертв среди российских военнослужащих вызывают шок и панику", - отметил Данилов.

По его данным, усиливаются тенденции отказа и уклонения от участия в боевых действиях в Украине среди "военных страны-террориста".

"Поэтому наш курс неизменен: "русский корабль идет ... на@уй" И его скорость будет стремительно расти", - подытожил секретарь СНБО.

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