Сейчас у границы Украины и на оккупированных территориях сосредоточено почти 200 тысяч войск РФ.

На юг Беларуси и в приграничные с Украиной регионы РФ продолжают прибывать российские войска.

Reuters опубликовало новые спутниковые снимки неподалеку от украинской границы, на которых видно перемещение сотни военных машин, а также новый развернутый госпиталь.

Изображения принадлежат частной компании Maxar Technologies, которая в течение нескольких недель отслеживала концентрацию российских сил.

Новый полевой госпиталь появился в военном гарнизоне на западе России.

Компания также заметила технику для переброски танков, артиллерии и другой тяжелой техники.

Президент России Владимир Путин направил российские войска на оккупированный восток Украины после того, как объявил о признании своих марионеток из "ЛДНР".

Первая техника регулярной армии РФ начала прибывать в ОРДЛО сразу после заявления Путина в ночь на 22 февраля, хотя само использование российских войск в РФ официально одобрили только 22 февраля.

Во время своего очередного выступления Путин заявил, что признает границы "ЛДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей, что может быть сигналом готовности руководства России к силовому захвату подконтрольных Украине территорий.

22 февраля американский лидер Джо Байден заявил о введении первого пакета санкций против РФ и назвал военные действия Москвы "началом российского вторжения в Украину".

По его словам, российские силы сохраняют силы в Беларуси для атаки на Украину с севера, включая военную авиацию и наступательные ракетные системы.

Сейчас у границы Украины и на оккупированных территориях сосредоточено почти 200 тысяч войск РФ.

Из-за нежелания России решать ситуацию дипломатией госсекретарь США Энтони Блинкен официально отказался от запланированной встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Нецелесообразной в Белом доме считают и встречу Байдена и Путина.

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