С территории Беларуси Россия может применить военную авиацию и наступательные ракетные системы, а из региона Черного моря - десантные корабли, ракетные крейсеры и подводные лодки.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отмечает, что Россия до сих пор может начать огромное военное наступление на Украину, в том числе со стороны Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Байден сказал в обращении относительно ситуации на границах России и Украины.

"Мы до сих пор верим, что Россия готовится пойти гораздо глубже в начале огромной военной атаки против Украины. Надеюсь, я ошибаюсь в этом. Надеюсь, мы ошибаемся насчет этого, но Россия уже усилила эту угрозу против остальной украинской территории, в том числе против главных городов и столицы - города Киева", - подчеркнул Байден.

Он сказал, что Россия до сих пор держит в окружении Украины более 150 тысяч военных.

"Российские силы сохраняют силы в Беларуси для атаки на Украину с севера, включая военную авиацию и наступательные ракетные системы", - заявил Байден.

Также президент США подчеркнул, что Россия переместила силы ближе к украинско-российской границе.

Кроме того, по его словам, корабли Военно-морского флота РФ маневрируют в водах Черного моря на юге Украины, в том числе десантные корабли, ракетные крейсеры и подводные лодки.

"Россия переместила запасы крови и медицинское оборудование на позиции на границе. Вам не нужна кровь, если вы не планируете начать войну", - подчеркнул Байден.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР". В них Путин для "поддержания мира" поручает ввести российские войска на территорию ОРДЛО.

После этого Путин подписал с главарями "Л/ДНР" "договор о дружбе и сотрудничестве с Россией".