Он также отметил, что обеспокоен извращением концепции поддержания мира.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал признание Российской Федерацией так называемых "Л/ДНР" и отметил, что таким решением РФ нанесла "смертельный удар по Минским соглашениям".

Об этом говорится в заявлении Гутерриша на официальном сайте организации.

"Наш мир столкнулся с крупнейшим глобальным кризисом мира и безопасности за последние годы, особенно за время моего пребывания на посту Генерального секретаря. Мы стоим перед моментом, который, как я искренне надеялся, не наступит. Я глубоко обеспокоен последними событиями, касающимися Украины, в том числе сообщениями об участившихся нарушениях режима прекращения огня на линии соприкосновения и реальной опасности дальнейшей эскалации конфликта на местах", - написал генсек ООН.

Гутерриш подчеркнул, что решение РФ о признании так называемой "независимости" отдельных районов Донецкой и Луганской областей является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Такая односторонняя мера прямо противоречит принципам Устава Организации Объединенных Наций и несовместима с так называемой Декларацией о дружественных отношениях Генеральной Ассамблеи, которую Международный Суд неоднократно цитировал как представляющую международное право. Это также смертельный удар по Минским соглашениям, одобренным Советом Безопасности", - заявил генсек.

Он также отметил, что обеспокоен извращением концепции поддержания мира.

"Я горжусь достижениями операций ООН по поддержанию мира, в которых так много "голубых касок" пожертвовали своими жизнями, чтобы защитить мирных жителей. Когда войска одной страны входят на территорию другой страны без ее согласия, они не являются беспристрастными миротворцами. Они вовсе не миротворцы", - подчеркнул Гутерриш.

В заявлении также говорится, что ООН полностью поддерживает суверенитет, политическую независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Мы продолжаем поддерживать народ Украины через наши гуманитарные операции и усилия по защите прав человека. В этот критический момент я призываю к немедленному прекращению огня и восстановлению законности. Нужна сдержанность и разум. Нам нужна деэскалация сейчас. Призываю всех воздержаться от действий и заявлений, которые довели бы эту опасную ситуацию до грани. Давно пора вернуться на путь диалога и переговоров", - говорится в заявлении.

Гутерриш добавил, что полностью привержен всем усилиям по урегулированию этого кризиса без дальнейшего кровопролития.

"Я повторяю то, что уже говорил несколько раз: мои добрые услуги доступны, и мы не отступим в поисках мирного решения. Организация Объединенных Наций и вся международная система проходят испытание, и мы должны пройти это испытание", - подытожил он.

Напомним, Украина требует от СБ ООН немедленно провести консультации по Будапештскому меморандуму.

Как сказано в тексте Будапештского меморандума, размещенного на сайте Верховной Рады Украины, статья 6 предусматривает, что "Украина, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки будут проводить консультации в случае возникновения ситуации, вследствие которой возникает вопрос относительно этих обязательств".

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