Если Россия не изменит курс, дипломатия не может быть успешной, полагают в Белом доме.

Президент США Джо Байден может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в случае деэскалации ситуации в отношении Украины, а пока встреча лидеров двух государств нецелесообразна.

Под деэскалацией Штаты подразумевают перемещение войск России, приводит слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки The Washington Post.

По словам спикера, дипломатия не может быть успешной, если РФ не изменит курс.

"И, как сказал (госсекретарь США Энтони Блинкен – Ред.), для него было бы нецелесообразно сейчас проводить встречу со своим коллегой, министром иностранных дел Лавровым (глава МИД России Сергей Лавров – Ред.). И всегда предполагалось, что за этим последует любое взаимодействие с президентом Путиным. Так что сейчас это точно не входит в планы", – заявила Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что отмена встречи Блинкена и Лаврова не означает прекращения дипломатического подхода к разрешению кризиса.

Напомним, 20 февраля президент Франции Эммануэль Макрон поговорил с Владимиром Путиным по телефону, и лидеры стран согласовали необходимость поиска дипломатического разрешения ситуации вокруг Украины.

Главы МИД Франции и РФ в ближайшие дни должны были встретиться для обсуждения возможного проведения саммита на высшем уровне с участием представителей российской и украинской сторон, а также союзников "по определению нового порядка мира и безопасности в Европе".

Макрон также пообщался с Джо Байденом и украинским лидером Владимиром Зеленским.

В Белом доме сообщили, что Байден готов встретиться с Путиным, если Россия не вторгнется в Украину. Перед встречей Байдена и Путина должен был состояться саммит Энтони Блинкена и Сергея Лаврова.

Уже 21 февраля Путин подписал указы о независимости самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". Россия также решила ввести в квазигосударства своих "миротворцев".

Штаты ввели санкции против "ЛДНР", а также наказали РФ новыми ограничительными мерами. Под санкции США попали российские банки и десятки их дочерних компаний.

Стоит отметить, что Россия еще осенью 2021 года обострила ситуацию на границе с Украиной – стянула много военнослужащих и техники, появилась информация об угрозе вторжения.

В РФ 15 февраля текущего года утверждали, что начали отводить силы от украинской границы, однако ни в США, ни в НАТО эту информацию не подтвердили.

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