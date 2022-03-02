Кроме танков, захвачен также топливозаправщик.

Механизированный батальон одной из бригад ВСУ в бою под Харьковом захватил сразу шесть новейших российских танков Т-80БВМ из состава 200-й мотострелковой бригады ВС РФ.

Заполучить вражескую технику удалось батальону на БМП-2 и с одним ПТРК "Джавелин". Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов в Facebook.

Бутусов добавил, что танки вооружены новейшими российскими подкалиберными и управляемыми снарядами.

Ранее Бутусов сообщал, что под Харьковом украинские военные разбомбили 200-ю мотострелковую бригаду ВС РФ. Расчет ПТРК "Джавелин" уничтожил российскую САУ 2С3 "Акация", машина "разлетелась на атомы" вместе с экипажем.

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