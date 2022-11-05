Военные из воздушного командования "Восток" уничтожили еще один вражеский "Шахед".

Ночью российские оккупанты снова атаковали Днепропетровскую область. Рашисты выпустили по Никополю почти 40 снарядов из "Градов", начались пожары.

В своем Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко написал, что военные из воздушного командования "Восток" уничтожили еще один вражеский "Шахед". Они сбили курсирующий боеприпас в Синельниковском районе.

По словам председателя ОВА, по Никопольщине россияне били из "Градов" и тяжелой артиллерии - стреляли из временно оккупированного Энергодара по Красногригорьевской, Марганецкой и Никопольской громадах.

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"Больше всего досталось Никополю. На ночной город враг направил почти 40 снарядов. Загорелись два пожара. Огнеборцы пламя уже утихомирили. Изуродованны с полтора десятка многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и газопровод", - отметил Резниченко.

Кроме того, российские снаряды попали и по местному лицею, промышленному и транспортному предприятиям - повреждены производственные мощности и имущество.

"К счастью, везде обошлось без погибших и раненых", - добавил глава ОВА.

Атаки Днепропетровской области: что известно о вражеских ударах

31 октября, во время масштабной ракетной атаки, Россия атаковала Днепропетровскую область. В Днепре и Павлограде были "прилеты" в энергетические объекты.

В ночь на 1 ноября рашисты запустили по Никополю 40 снарядов. Враг изувечил 14 многоэтажных и частных домов. А 3 ноября РФ снова ударила по инфраструктуре Днепропетровщины, над областью за ночь сбили 4 дрона-камикадзе.

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