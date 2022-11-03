Оккупанты совершили массированную атаку.

Ночью оккупанты совершили массированную атаку на Днепропетровщину, а наши защитники уничтожили над областью четыре дрона-камикадзе.

Как сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram, на Никопольщине русские накрыли "Градами" и тяжелой артиллерией две громады - Никопольскую и Марганецкую.

"Это была напряженная ночь массированных атак. Ночью наши ребята отправили на покой очередную стаю вражеских беспилотников. Защитники из воздушного командования "Восток" уничтожили над областью 4 дрона-камикадзе "Shahed-136". Сбили их над Никопольским районом", - рассказал он.

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Резниченко также рассказал, что российские оккупанты нанесли удар по объектам энергетической и водной инфраструктуры в Кривом Роге.

"Россияне нанесли удар по объектам энергетической и водной инфраструктуры в Кривом Роге. Там серьезные разрушения. Работают все службы. В Павлограде враг попал по промышленному предприятию. Продолжаются восстановительные работы. На Никопольщине россияне накрыли "Градами" и тяжелой артиллерией две громады - Никопольскую и Марганецкую. В Никополе загорелась автозаправка. Огонь уже укротили. Снаряды повредили жилье, колледж, мебельное производство и промышленное предприятие. В Марганецкой громаде вражеские снаряды оставили без света более 1 000 семей. Энергетики уже чинят линии", - добавил он.

Резниченко также подчеркнул, что обошлось без погибших и раненых.

Вражеские атаки Днепропетровской области

31 октября, когда россияне снова нанесли ракетного удара по Украине, "прилеты" были и на Днепропетровщине. Рашисты попали в энергетические объекты Днепра и Павлограда. А защитники Украины из воздушного командования "Восток" ликвидировали 9 вражеских крылатых ракет.

1 ноября в Днепропетровской области поделились крутыми новостями о ликвидации дронов-камикадзе. За ночь военные из Воздушного командования "Восток" уничтожили над областью три вражеские дроны-камикадзе.

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