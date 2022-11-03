Местные власти призвали граждан оставаться в безопасных местах до конца воздушной тревоги и не выкладывать фото или видео в соцсети.

В Днепропетровской области зафиксированы вражеские беспилотники, работает противовоздушная оборона.

"Достали русские и их "мопеды". Идет боевая работа сил ПВО. Наши защитники ловят гадов", - сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram.

Граждан призвали оставаться в безопасных местах до конца воздушной тревоги и не выкладывать фото или видео в соцсети.

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Удары по Днепропетровщине

В ночь на 3 ноября оккупанты совершили массированную атаку на Днепропетровщину, а наши защитники уничтожили над областью четыре дроны-камикадзе. Враг нанес удар по объектам энергетической и водной инфраструктуры в Кривом Роге.

Война в Украине: главные новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке Украины. Из-за дождливой погоды продвижение защитников несколько замедлилось, впрочем, это не мешает уничтожать склады боеприпасов и техники россиян.

По информации западных чиновников, на юге Украины враг испытывает дефицит артиллерийских боеприпасов, что может ускорить его отступление с Херсонщины.

На Донбассе бои шли на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В то же время, по оценке главнокомандующего Генштаба ВСУ Валерия Залужного, россияне наоборот втрое увеличили интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта, ежедневно происходит до 80 атак.

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