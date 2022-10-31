В Днепре и Павлограде российские захватчики обстреляли энергетические объекты.
Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Имеем прилеты во время утренней атаки на область", - заявил председатель ОВА.
В частности, российские оккупанты попали по объектам энергетической инфраструктуры в Днепре и Павлограде.
В результате обстрелов есть серьезные разрушения. На местах обстрелов работают все службы.
Также Резниченко сообщил, что украинские воины из воздушного командования "Восток" во время масштабной вражеской атаки уничтожили 9 крылатых ракет.
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Враги обстреляли Харьков и Киев, а также Днепропетровскую, Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую, Запорожскую, Черновицкую, Полтавскую и Хмельницкую области. Из-за противников повреждены объекты критической инфраструктуры, в ряде населенных пунктов возникли проблемы с элекстро- и водоснабжением. Кроме того, повреждения получили гражданские объекты.
По сведениям Воздушных Сил Украины, что утром самолеты-ракетоносцы стратегической авиации противника Ту-95/Ту-160 запустили по нашей территории свыше 50 крылатых ракет Х-101/Х-555, и 44 из них были уничтожены.