Также оккупанты анонсируют, что в городе перестанут работать терминалы для безналичного расчета в гривне, что вызвало ажиотаж среди горожан.

Оккупанты распространяют слухи, что в Энергодаре отключат украинских мобильных операторов и перестанут работать терминалы для безналичного расчета в гривне, что повлекло ажиотаж среди горожан.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"В Енергодаре также активно распространяются слухи (и, скорее всего, не без "помощи" самих оккупантов) о том, что уже со следующей недели будут полностью отключены украинские мобильные операторы и якобы перестают работать терминалы для безналичного расчета в гривне. Как следствие, вчера это вызвало большой ажиотаж на снятие наличных с банковских карт. Конечно же, не бесплатно, а за немалый процент за обнал средств. Учитывая, что этот "бизнес" контролируют сами оккупанты, то понятно, откуда ноги растут и кому это выгодно", - сообщил он.

Орлов также рассказал, что в течение последней недели оккупанты снова взялись и за местных интернет-провайдеров.

"Анонсировано, что в Энергодар заходит крымский провайдер. Это позволит захватчикам блокировать украинские новостные ресурсы или по крайней мере сделать такую попытку. Именно такая цель является одной из приоритетных для оккупантов", - добавил он.

Ситуация в Энергодаре:

22 мая 2022 года партизаны устроили взрыв в доме, в результате которого пострадал "глава военной администрации" временно захваченного Энергодара Андрей Шевчик и его охранники.

5 июня Городской глава Энергодара Дмитрий Орлов рассказал о ситуации в городе спустя три месяца с начала российской оккупации.

8 июня стало известно о том, что в Энергодаре россияне похитили за неделю 20 человек, половина - работники Запорожской АЭС.

11 июня партизаны Энергодара ликвидировали двоих военных РФ.

По состоянию на 17 июня 2022 года оккупанты придумали для жителей Энергодара порцию свежих фейков.

30 июня 2022 года в Энергодаре захватчики открыли пункт приема документов для оформления гражданства РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: