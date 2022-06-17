Оккупанты пытаются подтолкнуть украинцев к получению российских паспортов / фото Telegram 

На четвертом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины оккупанты постоянно атакуют украинцев фейками.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

По его словам, российские оккупанты распространяют в Энергодаре фейки о прекращении выплат пенсий и зарплат.

Так на одном из пропагандистских каналов оккупантов в Энергодаре появилось сообщение, что Украина якобы "остановила выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, находящимся на оккупированных территориях".

 "Все эти информационные вбросы не соответствуют действительности! Рашисты и коллаборанты на оккупированных территориях усиливают количество фейков, главная цель которых - "стимулировать" людей к получению российских паспортов… Поэтому в ход пошло все: увещевание, шантаж, устрашение, искусственно созданное чувство безнадежности. Не поддавайтесь на провокации", — написал он.

Ситуация в Энергодаре:

22 мая 2022 года партизаны устроили взрыв в доме, в результате которого пострадал "глава военной администрации" временно захваченного Энергодара Андрей Шевчик и его охранники.

5 июня Городской глава Энергодара Дмитрий Орлов рассказал о ситуации в городе спустя три месяца с начала российской оккупации.

8 июня стало известно о том, что в Энергодаре россияне похитили за неделю 20 человек, половина - работники Запорожской АЭС.

11 июня партизаны Энергодара ликвидировали двоих военных РФ.

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