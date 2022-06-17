Оккупанты распространяют в Энергодаре фейки о прекращении выплат пенсий и зарплат.

На четвертом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины оккупанты постоянно атакуют украинцев фейками.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

По его словам, российские оккупанты распространяют в Энергодаре фейки о прекращении выплат пенсий и зарплат.

Так на одном из пропагандистских каналов оккупантов в Энергодаре появилось сообщение, что Украина якобы "остановила выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, находящимся на оккупированных территориях".

"Все эти информационные вбросы не соответствуют действительности! Рашисты и коллаборанты на оккупированных территориях усиливают количество фейков, главная цель которых - "стимулировать" людей к получению российских паспортов… Поэтому в ход пошло все: увещевание, шантаж, устрашение, искусственно созданное чувство безнадежности. Не поддавайтесь на провокации", — написал он.

Ситуация в Энергодаре:

22 мая 2022 года партизаны устроили взрыв в доме, в результате которого пострадал "глава военной администрации" временно захваченного Энергодара Андрей Шевчик и его охранники.

5 июня Городской глава Энергодара Дмитрий Орлов рассказал о ситуации в городе спустя три месяца с начала российской оккупации.

8 июня стало известно о том, что в Энергодаре россияне похитили за неделю 20 человек, половина - работники Запорожской АЭС.

11 июня партизаны Энергодара ликвидировали двоих военных РФ.

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