Сообщается, что это далеко не первый такой случай.

Во временно оккупированном Энергодаре рядом с Запорожской АЭС партизаны ликвидировали двух российских военных из патруля.

Об этом пишет "Телеграф" со ссылкой на самих партизанов.

"Ночью парочка орков из патруля досрочно закончили службу в армии оккупанта, После освобождения их, может, найдут, а, может, и нет", – коротко сообщили проукраинские энергодаровцы.

Где именно произошла ликвидация российских оккупантов, и другие подробности они не рассказали.

Отмечается, что это не первый случай в Энергодаре. В связи с происходящим в городе военные РФ усилили контроль.

Напомним, ранее сообщалось, как 22 мая партизаны устроили взрыв в доме, в результате которого пострадал "глава военной администрации" временно захваченного Энергодара Андрей Шевчик и его охранники.

Вас также могут заинтересовать новости: