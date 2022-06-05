4 июня исполнилось ровно три месяца как Энергодар находится в оккупации.

Городской глава Энергодара Дмитрий Орлов рассказал о ситуации в городе через три месяца с начала российской оккупации.

Он отметил, что 4 июня исполнилось ровно три месяца как Энергодар находится в оккупации. Орлов подчеркнул, что усилилось физическое и психологическое давление на граждан, в частности, заметно возросло количество похищений энергодарцев.

"В подвалы бросают не только активистов, атовцев и тех, кто оказывал сопротивление на блокпосте во время захвата Энергодара. Сейчас логику похищений вообще невозможно проследить, потому что ее нет. В неволю попадают рядовые граждане, которые никаким образом не относятся к указанным выше категориям. Людей удержат в плену неделями", - отметил мэр.

Также он сообщил об увеличении случаев мародерства, в основном пустых квартир, владельцы которых уехали из города. Орлов отметил, что из квартир выносят ценные вещи, а двери просто ломают.

Кроме того, Орлов отметил, что оккупанты искусственно усугубляют гуманитарный кризис.

"Длительное блокирование интернета на территории города приводит к тому, что в магазинах и торговых точках почти невозможно осуществлять оплату по безналичному расчету. Осталось совсем мало магазинов, где можно оплатить по терминалу банковской картой. Для этого также нужна стабильная связь", - отметил мэр Энергодара, подчеркнув, что из-за отсутствия мобильного интернета или его низкого качества ожидание осуществления оплаты занимает иногда до 15-20 минут на одного покупателя. Как следствие, под теми немногими магазинами, где хоть как-то еще можно платить картой, огромные очереди.

По его словам, наличных у жителей Энергодара почти нет.

"Процент за то, чтобы снять средства, снова вырос. Предложения такие есть, но спрос в разы больше. И предпочтение отдают тем, кто пытается обналичить значительные суммы. Параллельно во многих торговых точках и на рынке появились двойные ценники - в гривне и в рублях", - отметил Орлов.

Также по его словам, стоимость продуктов, бытовой химии и всего необходимого для жизни заоблачная, дешевые только сезонные овощи, которые просто не имеют других рынков сбыта.

"В городе стали появляться российские лекарства. Казалось, это необходимость и не повод для обсуждения. Но если бы медикаменты не продавали прямо на улице, на рынке, целыми днями под адским солнцем, не соблюдая никаких норм хранения медпрепаратов. Поэтому в Энергодаре как был, так и остается огромный спрос на украинские медикаменты. Но доставлять их в город все труднее", - написал мэр Энергодара.

Он отмечает, что пропагандистские каналы РФ пишут, что мобильную связь и интернет блокирует именно украинская сторона, но на самом деле оккупанты готовят людей к переходу на связь от российских мобильных операторов и провайдеров. Однако, по словам Орлова, в настоящее время в Энергодаре такой возможности нет даже технически.

"На фоне всего что происходило три месяца и продолжает происходить дальше, уровень поддержки РФ даже среди тех граждан, которые ранее проявляли нейтральную позицию, стремительно падает. Кадровые проблемы оккупантов также не решены, а только усиливаются", - заключает мэр Энергодара.

Напомним, российские оккупанты нашли нового гауляйтера Энергодара.

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