Войска РФ захватили ЗАЭС в начале марта

Российские оккупанты продолжают похищать людей в захваченном Энергодаре Запорожской области.

Как сообщили в пресс-службе Энергоатома в Telegram, только за последнюю неделю они задержали и вывезли в неизвестном направлении около 20 жителей города.

11 из них являются работниками Запорожской АЭС. Сейчас место их пребывания неизвестно.

Запорожскую АЭС с 4 марта 2022 года контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

При захвате станции захватчики отключили онлайн-мониторинг, чтобы скрыть свои действия от МАГАТЭ. В Европейском Союзе призывают Россию вернуть Украине контроль над ЗАЭС.

3 июня, в ГУР МОУ заявили, что на Запорожской АЭС сложилась критическая ситуация по обеспечению стабильной и безопасной работы станции, поскольку на предприятии практически нет запчастей и расходных материалов.

По данным ГУР, руководством РФ изучается возможность подсоединения станции к энергосистеме РФ. Впрочем, по техническим причинам это пока технически невозможно.

3 июня Министерство иностранных дел Украины призвало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Организацию Объединенных Наций удвоить усилия для скорейшего освобождения Запорожской АЭС от оккупантов.

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