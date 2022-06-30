Оккупанты прекратили выдавать так называемую материальную единовременную помощь пенсионерам по 10 тысяч рублей.

В Энергодаре захватчики открыли пункт приема документов для оформления гражданства РФ.

Об этом на своей странице в Telegram-канале сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

По его словам, в Энергодаре оккупанты прекратили выдавать так называемую материальную единовременную помощь пенсионерам по 10 тысяч рублей. "То ли деньги кончились, то ли уже набрали достаточно паспортных данных от пожилых людей для дальнейших мошеннических манипуляций с фейковыми референдумами или чем-то вроде того", - отметил он.

"Зато рашисти объявили, что в Энергодаре открылся пункт приема документов для оформления гражданства РФ и принялись делать широкую рекламную кампанию бумажке с самым низким в мире рейтингом", - добавил он.

Ситуация в Энергодаре:

22 мая 2022 года партизаны устроили взрыв в доме, в результате которого пострадал "глава военной администрации" временно захваченного Энергодара Андрей Шевчик и его охранники.

5 июня Городской глава Энергодара Дмитрий Орлов рассказал о ситуации в городе спустя три месяца с начала российской оккупации.

8 июня стало известно о том, что в Энергодаре россияне похитили за неделю 20 человек, половина - работники Запорожской АЭС.

11 июня партизаны Энергодара ликвидировали двоих военных РФ.

По состоянию на 17 июня 2022 года оккупанты придумали для жителей Энергодара порцию свежих фейков.

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