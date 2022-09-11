Российское командование бросило оккупантов на штурм, так как ВС РФ "срочно нужна хоть какая-то победа".

Бойцы российского спецназначения "Ахмат" и 19 отряда "БАРС" пошли на штурм одного из населенных пунктов Донецкой области, но их весьма успешно накрыли огнем ВСУ.

Об этом пишет журналист Роман Цимбалюк.

Российское командование бросило оккупантов на штурм, так как ВС РФ "срочно нужна хоть какая-то победа".

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В связи с этим был отдан приказ об активизации наступательных действий на отдельных участках фронта в Донецкой области.

"9 сентября сводные подразделения полка специального назначения "Ахмат" и 19 отряда "БАРС" попытались занять один из населенных пунктов Донецкой области, однако попали в засаду ВС Украины и понесли потери", - рассказал журналист

Более десятка ликвидированных, столько же раненых.

Война в Украине: актуальные данные

На юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины, объявленное в конце августа. По словам президента Владимира Зеленского, всего с начала сентября ВСУ освободили около 2 тысяч квадратных километров.

Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел. 8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи, западные СМИ пишут об освобождении Изюма, бои продолжались в Купянске – важном железнодорожном сообщении оккупантов.

По мнению американских чиновников, есть признаки того, что нынешнее наступление может быть ранним этапом наступления, которое может значительно отодвинуть линию фронта России.

В то же время в Минобороны РФ отвод войск из Харьковской области называют перегруппировкой - разбитые силы якобы бросят на Донецкое направление.

Вместе с тем по состоянию на 10 сентября оккупанты не оставляли попыток идти в наступление в районах 8 населенных пунктов на Донбассе. Попытки были решительно отбиты ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали уже 52 650 оккупантов и уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

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