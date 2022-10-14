Доукомплектация боевых частей делает сценарий эскалации на границе с Украиной вероятным, считают журналисты.

Лукашенко принял решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для доукомплектации боевых частей.

Об этом пишет издание "Наша Ніва" со ссылкой на анонимные источники.

Мобилизация пройдет под видом проверки боеспособности и вызова военнообязанных на сборы, которые в народе известны как "набор в партизаны".

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Как узнали журналисты, на первом этапе будут призывать мужчин среди сельського населения.

"Набор до 2 тысяч человек говорил бы о доукомплектации отдельных частей под узкие боевые задачи, например, артиллерийские", - сказал "Нашай Ніве" офицер Вооруженных сил Беларуси.

Анонимный собеседник издания отмечает, что тревогу нужно будет бить, если цифра мобилизованных перевалит за пять тысяч.

"Это будет означать создание ударной группировки на каком-то направлении. Если перевалить за 10 тысяч - несколько группировок", - добавляет собеседник.

Источники заметили, что наибольшая установка на те военно-учетные специальности, которых дефицит в российской армии.

Накануне Лукашенко ввел в стране режим "контртеррористической" операции. Кроме того, беларусский диктатор договорился с Путиным развернуть совместную группировку войск для "защиты Союзного государства".

Война - новости: как Россия использует Беларусь

С первых дней полномасштабного вторжения Лукашенко предоставил Путину территорию страны в качестве военного полигона. Именно из Беларуси двинулись первые танки оккупантов на север Украины.

В настоящее время российские военные используют воздушное пространство республики для нанесения ракетных ударов по украинским городам. 6 октября ВС РФ возобновили эту практику впервые с 28 августа.

Западные аналитики отмечают, что дополнительные силы ВС РФ в стране необходимы России для отвлечения группировки украинских сил на северных рубежах.

Известно, что Беларусь ремонтирует для оккупантов разбитую военную технику, служит "хабом" для переброски техники для усиления сил оккупантов в Украине, а также позволила разместить у себя иранские дроны.

Кроме того, Беларусь поддерживает преступный режим Путина на международном дипломатическом уровне. 13 октября Беларусь не поддержала голосование за осуждение попытки незаконной аннексии украинских регионов.

По состоянию на 13 октября украинские военные заявляли, что ситуация вблизи северной границы Украины контролируемая. В то же время для подготовки повторного наступления на Киев со стороны Беларуси России понадобится несколько месяцев.

Угроза со стороны Беларуси будет сохраняться до конца года, считают беларусские аналитики.

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