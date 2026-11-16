Курс валют в 'ПриватБанке': сколько придется заплатить за 100 долларов

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,87 грн, а евро – 51,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 16 ноября, остался на прежнем уровне и составляет 45,95 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 20 копеек и составляет 51,10 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 45,30 гривни, а евро – по курсу 50,10 гривни за единицу иностранной валюты.

Таким образом, купить 100 долларов в отделениях банка сегодня можно за 4595 гривень. 100 евро обойдутся в 5110 гривень.

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Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в понедельник остался неизменным и составляет 45,87 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился и составляет 51,02 гривни.

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 16 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,43 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Что касается евро, то гривня, в свою очередь, укрепила позиции. Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,22 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 12 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 1 копейку и составляет 45,98 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 45,28 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 9 копеек и составляет 51,10 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,17 гривни за евро.

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