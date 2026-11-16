В Кремле засомневались, стоит ли привлекать Европу к мирным переговорам: заявление Пескова

Песков отреагировал на последнее заявление Урсулы фон дер Ляйен.

Москва намерена выяснить позицию европейских стран и определить, целесообразно ли привлекать их к переговорному процессу по прекращению войны в Украине. В то же время в Кремле уверяют, что не хотят временного перемирия, а стремятся к "миру на века". Заявления пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова публикуют российские СМИ.

Он напомнил, что до сих пор переговоры велись в трехстороннем формате, а что касается участия Европы, то лишь "велись разговоры".

"Но нам было бы полезно услышать от самих европейцев, насколько их позиция способна помочь мирному процессу. Мы слышали заявления госпожи фон дер Ляйен (председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, – УНИАН) и ее коллег из Брюсселя о том, что безусловная поддержка Украины сохранится, а главное – будет сохраняться линия на усиление давления на Россию. Такие формулировки свидетельствуют о нежелании содействовать мирному процессу", – сказал Песков.

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Он добавил, что "возможно, удастся прояснить позицию европейцев и прийти к выводу о целесообразности их участия в переговорном процессе".

Кроме того, пресс-секретарь Кремля заверил, что Россия не даст Украине "передышку, чтобы залечить раны":

"РФ не хочет временного перемирия, а стремится к вечному миру, поэтому "СВО" продолжается, а переговорный трек должен привести к миру".

Участие Европы в мирных переговорах: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, 14 ноября в Кремле прокомментировали участие представителей Европы в мирных переговорах по Украине и даже отметили, что Москва не планирует влиять на состав переговорной группы. "Мы не можем и не хотим выдвигать условия относительно их переговорной группы. Такая формулировка вопроса является абсолютно неправильной", – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фон дер Ляйен назвала формат, в котором Европа будет вовлечена в мирные переговоры. По её словам, речь идёт о модели "E5 + Евросоюз". Также глава Еврокомиссии заверила в максимальной поддержке Украины и максимальном давлении на Россию.

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