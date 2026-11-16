Трамп будет избегать обсуждения Украины на встрече с Путиным и Си, – Bloomberg

Эта встреча может стать для Трампа возможностью продемонстрировать, что, несмотря на внутренние проблемы, он по-прежнему остается одним из ключевых игроков мировой политики.

Президент США Дональд Трамп отправляется на беспрецедентную трехстороннюю встречу с лидерами Китая и России – Си Цзиньпином и Владимиром Путиным – на фоне ослабления своих политических позиций внутри страны. В то же время он может быть ещё более заинтересован в демонстрации американского влияния на международной арене.

Как пишет Bloomberg, в последние недели Трамп столкнулся с двумя серьезными политическими проблемами, которые могут омрачить встречу крупнейших ядерных держав мира

В частности: сокрушительное поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США, а также – скандал вокруг главы Nvidia Дженсена Хуанга, который покинул пост генерального директора компании после того, как вскрылся его роман с предполагаемой китайской шпионкой.

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"Трамп стремился углубить отношения со своими китайскими и российскими коллегами, несмотря на их разногласия по поводу конфликта. Попытки лидера республиканцев завоевать расположение своего российского коллеги и раскритиковать президента Украины Владимира Зеленского также вызвали критику", – пишет издание.

Это создает дополнительное политическое давление на администрацию Трампа накануне важных международных переговоров.

В то же время издание отмечает, что в связи с этим встреча с Си и Путиным может стать для главы Белого дома возможностью продемонстрировать, что, несмотря на внутренние проблемы, он остается одним из ключевых игроков мировой политики.

"Столкнувшись с перспективой статуса "хромой утки", предшественники президента часто обращались к внешней политике как к возможности напомнить союзникам и соперникам Америки, что они по-прежнему являются главнокомандующими. Президент, несомненно, будет стремиться использовать эту поездку, чтобы подтвердить лидерство, авторитет, продемонстрировать свои государственные способности и, по сути, похвастаться на международной арене", – сказал Курт Тонг, бывший посол США в АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество).

Высокопоставленный чиновник администрации, давший брифинг журналистам на условиях анонимности, сообщил: ожидается, что президент США воспользуется трехсторонней встречей для обсуждения войны в Иране, но будет избегать обсуждения Украины.

Эксперты прогнозируют, что переговоры будут иметь важное значение для международной безопасности и отношений между Вашингтоном, Пекином и Москвой.

"Эта встреча может укрепить позиции Китая как мировой державы, а также дать Трампу возможность продемонстрировать свою силу за рубежом, поскольку он борется с низкими рейтингами одобрения и перспективой расследований со стороны Конгресса, возглавляемого демократами. Однако встреча между Трампом и Путиным, вероятно, вызовет тревогу в Киеве и западных столицах, давая российскому лидеру шанс сформировать любое мирное соглашение на выгодных для Москвы условиях – без участия Украины, которая сама определяла бы свое будущее", – отмечает Bloomberg.

Встреча Трампа с Си и Путиным – другие новости

Как сообщал УНИАН, историческая встреча состоится в четверг, 19 ноября, в Шэньчжэне – крупном технологическом центре на юге страны.

Белый дом заявил, что переговоры, которые пройдут в рамках саммита АТЭС в Китае, будут посвящены теме нераспространения ядерного оружия. По мнению Трампа, обсуждение этого вопроса может привести к заключению нового соглашения между крупнейшими ядерными державами мира.

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