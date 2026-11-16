В Китае исторический полет выполнил полностью электрический самолет: что о нем известно

Электрический пассажирский самолёт совершил первый полёт с экипажем.

В субботу, 14 ноября, китайский электрический пассажирский самолет модели CE-25A совершил свой первый полет с экипажем и успешно приземлился в городе Биньчжоу (провинция Шаньдун) на востоке Китая, передает Euronews.

На борту самолета находились два пилота и инженер; он пролетел около 60 километров, проведя в воздухе 16 минут и 38 секунд. Рейс стал историческим событием для авиационной отрасли Китая и поддерживаемой государством Китайской корпорации коммерческих самолетов (COMAC).

Данный самолет модели CE-25A предназначен для короткомагистральных коммерческих рейсов с дальностью полета 400 км. Он оснащен электрической силовой установкой и может перевозить 19 пассажиров, а его максимальная взлетная масса составляет 10 тонн. Крейсерская скорость самолета достигает 300 км в час, а высота полета – 2 400 метров.

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Компания COMAC сообщила, что полет "прошел в нормальном режиме". Самолет был построен в Китае в рамках совместного проекта COMAC, производителя аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), Шанхайского университета Цзяотун и других организаций.

Полет с экипажем – последний этап в разработке самолета. В феврале этого года он уже совершил автономный полет, а с тех пор выполнил 19 беспилотных испытательных полетов. Производитель уже подал заявку на сертификацию в Администрацию гражданской авиации Китая (CAAC), но пока не получил разрешения на ввод самолета в коммерческую эксплуатацию.

Инновационные самолеты – последние новости

Самолет Airbus недавно установил мировой рекорд по самой большой дальности полета среди коммерческих авиалайнеров. За время полёта, который длился 24 часа 24 минуты, самолёт преодолел 23 155 километров. Это достижение побило рекорд, который более двух десятилетий принадлежал компании Boeing.

Ранее китайские ученые также продемонстрировали аэродинамическую модель пассажирского самолета, построенного по схеме "летающее крыло" и способного перевозить более 800 пассажиров.

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