Трамп, Путин и Си могут обменять Украину на сделку по Ормузскому проливу, - The Telegraph

Такая сделка позволила бы Трампу заявить об успехе в отношениях с Ираном, Путину – одержать победу в Украине, а Си Цзиньпину – укрепить свой авторитет.

Российский диктатор Владимир Путин внезапно оказался на пороге своего дипломатического триумфа - трехсторонней встречи с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, на которой попытается добиться преференций в войне в Украине.

Как считают в The Telegraph, у лидеров трех стран может возникнуть соблазн попытаться реализовать свои национальные интересы, заключив масштабную сделку.

Так, Россия и Китай – страны, которые поставляют оружие иранскому режиму и закупают у него нефть, – могли бы использовать это влияние, чтобы убедить руководство Исламской Республики пойти на мирное соглашение с США, гарантирующее свободу судоходства в Ормузском проливе.

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В обмен на это Трамп мог бы принудить Украину прекратить сопротивление и завершить войну на условиях Путина – возможно, путем реанимации печально известного "мирного плана из 28 пунктов", предложенного в прошлом году американским представителем Стивом Уиткоффом. Этот план включал все ключевые требования России, в частности – ограничение численности украинской армии и отказ Украины от территорий, которые российские войска даже не смогли захватить:

"Тим Уилласи-Уилси, старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), полагает, что лидеры трех стран могут попытаться "обменять договоренность по Ормузскому проливу на сделку по Украине". Подобная сделка позволила бы Трампу заявить об успехе в отношениях с Ираном, Путину – одержать победу в Украине, а Си Цзиньпину – укрепить свой авторитет, продемонстрировав способность одним махом разрешить два самых опасных мировых кризиса".

Впрочем, способность трех лидеров навязать свою волю Украине – или любой другой стране – гораздо ниже, чем им, возможно, хотелось бы думать, отмечает издание.

Трамп уже неоднократно пытался принудить Владимира Зеленского завершить войну на российских условиях. Тем не менее, Украине всякий раз удавалось противостоять этому давлению – главным образом потому, что Европа компенсировала нехватку американской поддержки.

Кроме того, поражение Трампа на промежуточных выборах означает, что он не может рассчитывать на то, что Конгресс, контролируемый демократами, отменит законодательные акты, вводящие американские санкции против России.

"Путин и Си, прекрасно осознавая все вышеперечисленное, наверняка отнесутся скептически к способности своего американского "друга" выполнить свою часть любых гипотетических договоренностей", - отмечается в статье.

Россия и Китай также обладают меньшими возможностями, чем может показаться на первый взгляд. Если бы они попытались оказать давление на Иран, принуждая его к заключению мирного соглашения с Америкой, руководство Исламской Республики, вероятно, оказало бы им такое же эффективное сопротивление, какое Зеленский оказал Трампу.

В то же время эксперты считают, что эта встреча вряд ли даст что-то, кроме эффектного кадра для прессы.

"На мой взгляд, если эта встреча все же состоится, будет лучше, если она не приведет к каким-либо существенным договоренностям. Я опасаюсь, что в противном случае это может открыть путь к внешней политике, основанной на разделе сфер влияния, при которой мы предоставим России слишком большую свободу действий в Европе, а Китаю – в Тихоокеанском регионе", - отмечает американский дипломат Ричард Хаасс.

Встреча Путина, Трампа и Си

МИД Китая официально подтвердил, что встреча пройдет в четверг, 19 ноября.

СМИ писали, что обсуждение будет в значительной степени сосредоточено на разработке амбициозного соглашения о контроле над ядерным оружием, а вопрос о войне в Украине не будет рассматриваться.

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