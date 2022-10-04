По его словам, после уборочной компании граждан призовут в военкоматы, чтобы просто уточнить документы.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране "извлекут уроки" из мобилизации в России на войну против Украины. Он подчеркнул, что Беларусь мобилизацию проводить не будет.

Его цитирует агентство Белта.

В то же время, по словам Лукашенко, "по окончании уборочной аккуратненько надо призвать людей и уточнить все в военкоматах".

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"Это для нас урок (мобилизация в РФ - УНИАН): надо в каждом районе без всякого гвалта, без шума – то, что я вам и поручал... Закончится уборочная кампания, аккуратненько надо призвать в районе людей, посмотреть их наличие и уточнить все наши материалы, списки и документы в военкоматах", - заявил политик.

Он заверил, что "это никакого отношения к мобилизации не имеет" и "не для того, чтобы их куда-то направлять кого-то убивать". Лукашенко отметил, что в РФ многие забыли как держать оружие.

"Поэтому резервистов, наши войска теробороны мы постоянно обучали и будем обучать. Еще раз хочу подчеркнуть свой тезис: каждый, кто должен и может держать оружие в руках в Беларуси, должен уметь им пользоваться. Это касается и женщин, и мужиков... К войне готовимся, потому что всякое может быть", – подытожил он.

Роль Беларуси в войне в Украине

Россия с начала полномасштабной военной агрессии против Украины активно использует Беларусь. Ее Путин использует как плацдарм для запуска ракет. Также оттуда заходили войска для штурма Киева.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что в случае нового наступления с территории Беларуси оккупанты получат ответ от Украины, на который не рассчитывают.

Ранее начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что Лукашенко боится участия Беларуси в развязанной Россией войне против Украины, и он сделает все, чтобы этого не произошло.

По данным украинской разведки, в Беларуси планируют разместить 20 тысяч мобилизованных из России. Они должны пополнить размещенные в Беларуси подразделения армии РФ до конца месяца.

На этот момент в Беларуси готовятся к принятию воинских эшелонов из Российской Федерации.

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