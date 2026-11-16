iPhone 18 Pro сравнили с iPhone 15 Pro в играх: насколько выросла мощность

В некоторых играх производительность выросла более чем втрое.

За три года Apple заметно продвинулась в развитии игрового потенциала своих смартфонов. Это показало сравнение iPhone 15 Pro и iPhone 18 Pro, проведенное порталом GSMArena.

В тестировании использовали несколько требовательных игр, включая Resident Evil, Death Stranding, Assassin’s Creed, Hitman и Control. В GSMArena отмечают, что именно с выходом iPhone 15 Pro и чипа A17 Pro на смартфонах Apple появились ААА-игры консольного уровня. Но даже тогда флагманское устройство с трудом справлялось с некоторыми из них.

Самый показательный результат получен в Resident Evil Village. На максимальных настройках графики iPhone 15 Pro выдавал всего 22–24 FPS с постоянными рывками. iPhone 18 Pro в тех же условиях обеспечивал около 50 FPS. При переходе на сбалансированный режим старый смартфон удерживал 30 FPS, тогда как новый достигал стабильных 60 FPS.

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В Resident Evil 4 разница оказалась скромнее. Игра не позволяет менять разрешение, частоту FPS и качество графики, поэтому на обоих устройствах она работает практически одинаково – в 30 FPS. Хотя iPhone 18 Pro быстрее загружает уровни и реже подтормаживает при переходе между локациями.

В Death Stranding преимущество новинки также оказалось очевидным. iPhone 15 Pro теряет производительность в масштабных сражениях и при быстром перемещении по открытому миру. iPhone 18 Pro удерживает стабильные 30 FPS даже в самых требовательных сценах.

Отдельного внимания заслуживает Control Ultimate Edition. Игра поддерживает трассировку лучей, которая недоступна на iPhone 15 Pro. Новый же смартфон способен обеспечивать стабильные 30 FPS ри максимальных настройках с трассировкой лучей. По словам журналистов, добиться подобного результата не удается даже на Steam Deck и Xbox Series S.

В GSMArena отмечают, что одним из главных ограничений iPhone 15 Pro стало 8 ГБ оперативной памяти. Для современных консольных портов этого объема зачастую недостаточно, из-за чего смартфону приходится постоянно подгружать данные, вызывая рывки и увеличивая загрузки. В iPhone 18 Pro установлено уже 12 ГБ оперативной памяти, а также улучшена система охлаждения.

При этом у нового поколения есть другая проблема: многие разработчики не адаптируют свои игры под более мощное оборудование. Некоторые проекты ограничены 30 FPS и не позволяют менять графические настройки. Поэтому даже четырехкратного прироста вычислительных возможностей недостаточно, чтобы пользователь всегда видел существенную разницу.

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