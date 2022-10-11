По состоянию на 10 октября на территорию страны было завезено 32 указанных БПЛА, до 14 октября планируется завезти еще 8.

Российские оккупанты продолжают перебрасывать на территорию Беларуси иранские дроны-камикадзе "Shahed-136" (в армии РФ переименованы на "Герань-2").

Об этом сообщает Главное управление разведки.

По состоянию на 10 октября на территорию страны было завезено 32 указанных БПЛА, до 14 октября планируется завезти еще 8.

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Кроме того, Беларусь предоставляет оккупационной армии материально-технические средства и боеприпасы со своих складов. В частности, на железнодорожную станцию "Кировская" в Крым прибыл железнодорожный эшелон с боеприпасами – 12 вагонов/492 т, который был отправлен из 43 арсенала хранения ракет и боеприпасов ВС Беларуси (Добруш, Гомельская область).

"В ближайшее время запланировано перемещения 13 эшелонов с вооружением и военной техникой (219 платформ), боеприпасами (28 вагонов) и военно-техническим имуществом из арсеналов и баз хранения ВС Беларуси.

В роли основных "поставщиков" выступают:

46 арсенал хранения ракет и боеприпасов (Бронная Гора, Брестская обл.);

43 арсенал хранения ракет и боеприпасов (Дубецкое, Гомельская обл.);

391 артиллерийская база боеприпасов (Бобр, Минская обл.);

969 база резерва танков (Уречье, Минская обл.);

288 база резерва автомобилей (Старые Дороги, Минская обл.).

Грузы должны прибыть на железнодорожные станции "Каменска" (Каменск-Шахтинский) и "Марцево" (Таганрог) Ростовской области.

Участие Беларуси в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия использует Беларусь как плацдарм для авиаударов по Украине.

Несмотря на недавние заявления Лукашенко о том, что в Беларуси не будет проводиться мобилизация, вероятность возможного нападения со стороны Беларуси постоянно обсуждается.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО считают, что Лукашенко находится перед выбором: либо входить в конфронтацию с российским диктатором Путиным, либо отправить на войну белорусскую армию. В ЦПД считают, что вероятность последнего сценария достаточно высока.

10 октября Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.

В офисе президента Украины задались вопросом, готовы ли в Беларуси к последствиям собственных решений.

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