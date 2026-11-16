РФ ударила по предприятию в Днепре: в сети сообщают об атаке на 'Олейну'

Враг атаковал город реактивными БпЛА.

Армия РФ атаковала предприятие пищевой промышленности в Днепре, на месте удара вспыхнул пожар. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

"Враг атаковал предприятие пищевой промышленности в Днепре. Там возник пожар", – отметил чиновник.

Он также уточнил, что информация о пострадавших выясняется.

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Около 11:00 Воздушные силы сообщили о движении реактивных БПЛА курсом на Днепр.

В местных пабликах сообщают, что речь идет об ударе по заводу, который производит подсолнечное масло "Олейна".

Позже Ганжа добавил, что в результате вражеских атак зафиксированы попадания в разных районах города, начались пожары на предприятиях.

"Ранены два человека. Медики оказывают им помощь", – заявил начальник ОВА.

Предыдущий удар по заводу "Олейна" в Днепре

10 сентября российские военные нанесли массированный удар по Днепру, в результате чего пять человек получили ранения, еще двое – погибли.

Во время атаки оккупанты повредили завод по производству подсолнечного масла торговой марки "Олейна". Предприятие является американской собственностью, принадлежащей корпорации Bunge.

Как известно, из-за массированных ударов РФ крупнейший в Украине производитель масла агрохолдинг "Кернел" приостановил работу всех своих маслоэкстракционных заводов.

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