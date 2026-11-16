Огурцы и капуста резко подорожали, а картофель дешевеет: какие сейчас цены

Цены на капусту за неделю выросли вдвое.

Оптовые цены в Украине на огурцы резко выросли за прошедшую неделю со 110–145 до 140–200 грн/кг, а цветная капуста подорожала вдвое – с 25–30 до 50–60 грн/кг, сообщают аналитики проекта EastFruit.

В то же время диапазон цен на томаты расширился с 60–100 до 50–110 грн/кг. Картофель в Украине дешевеет вторую неделю подряд и уже стоит 10–14 грн/кг вместо 10–15 грн/кг оптом.

Среди других овощей борщевого набора на 1 гривню за килограмм подорожала морковь – с 11–14 до 12–15 грн/кг. Несколько выросли цены на белокочанную капусту – с 11–20 до 12–20 грн/кг.

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Пекинская капуста также подорожала – с 30-35 до 30-40 грн/кг. А вот цены на сладкий перец снизились за неделю с 55-115 до 50-100 грн/кг.

Во фруктово-ягодном сегменте уменьшился разброс цен на виноград – с 70–160 до 75–125 грн/кг. Подорожали лимоны – с 65–80 до 70–90 грн/кг и мандарины – с 90–145 до 100–150 грн/кг.

Цены на продукты в Украине – главные новости

За год гречневая крупа в магазинах подорожала более чем в два раза. Дальнейший рост стоимости крупы ограничен покупательной способностью потребителей и импортом, поэтому эксперты ожидают стабилизации цен на гречку.

Несмотря на временную остановку производства крупных отечественных маслоэкстракционных заводов, Украине не грозит дефицит подсолнечного масла. Ежегодное потребление продукта на внутреннем рынке составляет около 400–500 тыс. тонн, что составляет менее 10% от объемов отечественного производства.

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