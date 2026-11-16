Строительные материалы резко дорожают: застройщики прогнозируют скачок цен на жилье

До конца года цены на отдельные категории строительных материалов и инженерного оборудования могут дополнительно вырасти на 10–20%.

Рост стоимости строительных материалов, разрушение производственных мощностей и перебои с энергоснабжением могут привести к новой волне подорожания на первичном рынке жилья. Об этом сообщила коммерческий директор строительной компании GAZDA Марианна Бигунец в пресс-релизе, предоставленном УНИАН.

По предварительным оценкам, до конца года отдельные категории стройматериалов и инженерного оборудования могут дополнительно подорожать на 10–20%. В то же время при планировании новых проектов на 2027 год часть девелоперов может закладывать увеличение себестоимости строительства еще на 15–20%. В таких условиях пересмотр цен возможен не только в будущих, но и в уже начатых жилых проектах.

По её словам, подорожание строительства уже приобрело системный характер. В июле 2026 года стоимость строительных работ выросла на 1,2% по сравнению с июнем, а в августе – ещё на 1,7%. При этом в годовом исчислении рост достиг 25,4%, а непосредственно в жилищном строительстве – 21,5%.

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По подсчетам аналитиков GAZDA, только за первые 8 месяцев года себестоимость возведения одного квадратного метра в западных регионах Украины увеличилась примерно на 10–12%.

Эксперт отметила, что на фоне войны привычные механизмы ценообразования в строительстве существенно изменились. Если раньше главными факторами были стоимость строительных материалов, энергоносителей, оплата труда и логистика, то сейчас всё большее влияние оказывают последствия российских обстрелов.

"На сегодняшний день стоимость строительства зависит не только от обычных экономических процессов, но и от того, насколько сильно война повредила производственные и логистические цепочки. Уничтоженный склад или остановленное предприятие – это и прямые убытки, и более дорогая транспортировка, поиск других поставщиков, дополнительные расходы на энергию и материалы. И все это в конечном итоге входит в стоимость квадратного метра", – подчеркнула Бигунец.

По её оценкам, с начала 2026 года себестоимость производства отдельных видов стройматериалов увеличилась на 30–50%. Наиболее чувствительными к подорожанию остаются бетон, кирпич, строительные растворы, арматура и кабельно-проводниковая продукция.

Ситуацию осложняет необходимость замещения части украинской продукции импортной. В частности, аналогичные материалы польского или чешского производства в отдельных категориях уже могут стоить на 10–15% дороже. Поэтому даже временные перебои в работе украинских производителей способны сказываться на конечной себестоимости строительства.

Вместе с тем, как объяснила эксперт, увеличение расходов девелоперов не означает автоматического повышения цен на квартиры в аналогичных пропорциях. Все будет зависеть от степени готовности дома, накопленных запасов материалов, финансовых возможностей застройщика и платежеспособного спроса.

Рынок жилья в Украине – последние новости

По результатам исследования DIM.RIA, в течение октября медианная цена квадратного метра в новостройках в основном росла по всей Украине. В Киеве медианная стоимость квадратного метра достигла 1 504 долл. Среди районов столицы самым дорогим остается Печерский.

Ранее сообщалось, что на западе Украины стремительно сокращалось предложение жилья для аренды на фоне волны переездов из крупных городов. Тогда наиболее острая ситуация наблюдалась в Ужгороде, где средняя арендная плата за год подорожала на 50%.

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