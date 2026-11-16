В Киеве возобновляют движение трамваев и троллейбусов: когда заработает электротранспорт

Из-за критической ситуации в энергосистеме 3 ноября в столице приостановили движение трамваев и троллейбусов.

В Киеве после почти двухнедельной паузы постепенно возобновляют движение электротранспорта, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) в своем Telegram-канале.

"Во второй половине дня 16 ноября специалисты "Киевпастранса" начинают постепенно восстанавливать движение троллейбусов и трамваев", – отметили в КГГА.

В то же время до конца суток продолжат курсировать временные автобусы, дублировавшие маршруты электротранспорта.

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Также будут работать автобусы, обеспечивающие перевозку пассажиров вдоль "зеленой" и "красной" линий метро:

№ 1-М − ст. м. "Дворец спорта" − ст. м. "Лесная";

№ 1-МА − ст. м. "Лесная" − ст. м. "Арсенальная";

№ 1-МД − ст. м. "Дарница" − ст. м. "Дворец спорта";

№ 3-М − ст. м. "Выдубичи" − ст. м. "Осокорки";

№ 22-ТЛ − ул. Тростянецкая – ст. м. "Лыбидская".

Транспорт в Киеве – главные новости

В ночь на 3 ноября россияне нанесли очередной удар по украинской энергетике в десяти регионах страны. Именно из-за критической ситуации в энергосистеме в результате российских обстрелов 3 ноября в Киеве временно приостановили движение трамваев и троллейбусов. Для обеспечения транспортного сообщения в отдельных районах "Киевпастранс" организовал движение дублирующих автобусов.

Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник заявил, что движение метро по Южному мосту планируется полностью возобновить ориентировочно через два-три месяца. Однако такой прогноз актуален при условии, что мост не получит новых повреждений в результате очередных российских атак.

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