В Киеве возобновляют движение трамваев и троллейбусов: когда заработает электротранспорт

В Киеве после почти двухнедельной паузы постепенно возобновляют движение электротранспорта, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) в своем Telegram-канале.
"Во второй половине дня 16 ноября специалисты "Киевпастранса" начинают постепенно восстанавливать движение троллейбусов и трамваев", – отметили в КГГА.
В то же время до конца суток продолжат курсировать временные автобусы, дублировавшие маршруты электротранспорта.
Также будут работать автобусы, обеспечивающие перевозку пассажиров вдоль "зеленой" и "красной" линий метро:
- № 1-М − ст. м. "Дворец спорта" − ст. м. "Лесная";
- № 1-МА − ст. м. "Лесная" − ст. м. "Арсенальная";
- № 1-МД − ст. м. "Дарница" − ст. м. "Дворец спорта";
- № 3-М − ст. м. "Выдубичи" − ст. м. "Осокорки";
- № 22-ТЛ − ул. Тростянецкая – ст. м. "Лыбидская".
Транспорт в Киеве – главные новости
В ночь на 3 ноября россияне нанесли очередной удар по украинской энергетике в десяти регионах страны. Именно из-за критической ситуации в энергосистеме в результате российских обстрелов 3 ноября в Киеве временно приостановили движение трамваев и троллейбусов. Для обеспечения транспортного сообщения в отдельных районах "Киевпастранс" организовал движение дублирующих автобусов.
Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник заявил, что движение метро по Южному мосту планируется полностью возобновить ориентировочно через два-три месяца. Однако такой прогноз актуален при условии, что мост не получит новых повреждений в результате очередных российских атак.