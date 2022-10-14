Сообщается, что такое решение было принято из-за поступивших данных "о планах некоторых государств".

В Беларуси заявили, что в стране вводится режим контртеррористической операции.

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

По его словам, решение было принято из-за поступивших данных о планах некоторых государств.

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"Вооруженные силы и спецслужбы готовы дать отпор на любые провокации со стороны сопредельных стран", - заявил Макей.

По его словам, провокации были связаны чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси.

Война в Украине и роль Беларуси

С начала полномасштабной агрессии против Украины РФ активно использует территорию Беларуси для нанесения ударов по украинским городам и для наступления оккупантов для штурма Киева. Как отмечают эксперты, угроза со стороны Беларуси будет сохраняться до конца года.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, оборонно-промышленный комплекс Беларуси привлечен к ремонта российской техники, поврежденной в ходе боевых действий в Украине.

Недавно стало известно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились развернуть совместное группировки войск. При этом Лукашенко, среди прочего, в очередной раз заявил, что Украина якобы готовила удар по Беларуси.

Комментируя заявление Лукашенко о развертывании совместного с Россией региональной группировки войск, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что Лукашенко "продолжает продавать РФ последние крохи суверенитета".

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает разместить на границе Украины и Беларуси миссию международных наблюдателей для мониторинга ситуации. Он указал, что мир возможен не тогда, когда есть мир с одним соседом, а когда он есть со всеми соседями.

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