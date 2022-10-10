По словам Лукашенко, формирование совместной российско-беларусской группировки уже началось.

Александр Лукашенко заявил, что он с президентом РФ Владимиром Путиным договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

Об этом глава самопровозглашенный глава Беларуси сообщил на совещании по вопросам безопасности, передает "Белта".

Такое решение было принято якобы по итогам встречи агрессоров один на один после неформального саммита СНГ в Петербурге.

Видео дня

"В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам", - заявил Лукашенко.

Он убежден, что для РБ существует угроза. По его словам, формирование совместной российско-беларусской группировки уже началось.

"Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки", - заявил самопровозглашенный глава Беларуси.

Роль Беларуси в войне России против Украины

Лукашенко с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину разрешил России запускать ракеты с территории Республики Беларусь.

Из-за этого на Беларусь, как и на Россию, наложены новые европейские санкции.

Известно, что сейчас регулярная белорусская армия не принимает прямого участия во вторжении в Украину.

По мнению проекта "Беларускі Гаюн", угроза ракетного обстрела Украины со стороны Беларуси будет сохраняться до конца года.

Утром 10 октября Лукашенко срочно созвал военных и силовиков на совещание.

Вас также могут заинтересовать новости: