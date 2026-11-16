Игнат: Чем больше у Путина денег, тем больше реактивных дронов будет атаковать Украину

По словам военного, в октябре противник применил тысячи таких средств поражения.

Российские военные все чаще применяют реактивные дроны против Украины – количество этих средств поражения напрямую зависит от того, сколько денег на финансирование войны имеет в своем распоряжении Москва.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, отвечая на вопрос о том, от чего зависит количество реактивных дронов, которыми Россия наносит удары.

"Это зависит от того, сколько денег будет у Путина на финансирование этой войны. Это очень важный момент – будут деньги – будут и реактивные дроны, и ракеты, и те, что они сейчас используют в экспериментальном варианте…", – сказал военный.

Видео дня

Он уточнил, что речь идет, в частности, о малогабаритной крылатой ракете "Филин", и напомнил, что ранее россияне использовали "Бандероли" единично. "Бандероли" поначалу не были очень эффективны, а сейчас противник перешел к ежемесячному применению этих средств поражения в количестве 350–500 единиц. Более того, появились более усовершенствованные версии "Дань-Т".

"Чем больше у Путина денег, тем чаще они будут их применять. Поэтому вопрос о санкциях не должен сходить с повестки дня…", – подчеркнул военный.

Как отметил Игнат, в октябре противник применил более 4 тыс. реактивных дронов, что является довольно высоким показателем.

По его словам, вчера в течение дня противник применил около 150 беспилотников, из которых 100 – реактивные. В ночь на 16 ноября (с 18:00 15-го воскресенья примерно до 8:00 понедельника) противник атаковал Украину 158 ударными БПЛА типа Shahed, из которых 77 – реактивные.

"Сбито немало – 131. Но, к сожалению, есть 25 попаданий", – сказал Игнат.

Он отметил, что в воскресенье была ясная погода, что расширило возможности ПВО, в частности позволяет применять пилотируемые средства авиации, которые должны иметь привязку к цели.

"Конечно, погода создает проблемы и нам, и врагу, но каждый должен вовремя приспособиться к этим погодным условиям, чтобы более эффективно действовать. Это касается как противника, так и наших сил безопасности и обороны", – подчеркнул пресс-секретарь.

Новые дроны России: последние новости

Напомним, недавно во время военных учений "Центр-2026" россияне осуществили запуск своей миниатюрной крылатой ракеты "Дань-Т", или S8000 "Бандероль", со специальной пусковой установки. Также они впервые показали видео такого варианта запуска. Ранее были обнародованы только кадры запуска "Дань-Т" или S8000 "Бандероль" с ударных вертолетов Ми-28НМ. По словам экспертов, о существовании такого варианта запуска было известно уже давно.

Вас также могут заинтересовать новости: