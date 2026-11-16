Биткойн под угрозой нового падения: аналитики озвучили прогноз

Биткоин может продолжить падение после резкой распродажи на прошлой неделе. Инвесторы все больше опасаются дальнейшего снижения его цены на фоне ужесточения политики Федеральной резервной системы США и общего снижения интереса к рисковым активам.
Как пишет Bloomberg, по состоянию на понедельник, 16 ноября, наибольшее количество открытых позиций по опционам на продажу биткоина было сосредоточено на уровне 60 000 долларов. Это примерно на 8% ниже текущей цены криптовалюты, которая составляет около 65 000 долларов. Такие контракты дают право продать актив по заранее оговоренной цене и позволяют инвесторам защититься от дальнейшего падения.
Уровень в 60 000 долларов уже дважды выступал в качестве важной ценовой поддержки в этом году, а также в течение 2024 года. Однако если биткоин уверенно опустится ниже этой отметки, рынок может понести серьёзные потери.
Давление на криптовалюту усиливается из-за разворота нескольких факторов, которые ранее поддерживали её рост.
По данным Bloomberg, после взлома криптобиржи Binance 29 октября инвесторы вывели почти 3 млрд долл. из биржевых фондов (ETF) на биткоин в США. Это лишило криптовалюту одного из важных источников спроса.
Кроме того, ухудшились ожидания относительно процентных ставок в США. Трейдеры все больше склоняются к мнению, что ФРС будет повышать ставки в 2027 году.
Кроме того, на криптовалюты давит общее снижение интереса к рисковым активам из-за неопределенности вокруг инвестиций в сектор искусственного интеллекта.
"Биткойну приходится бороться за внимание инвесторов. На фоне споров вокруг Nvidia, экономической неопределенности и геополитической напряженности у инвесторов достаточно других поводов для беспокойства", – отметил генеральный директор Koinly Робин Сингх.
По его мнению, на данный момент нет очевидного фактора, который мог бы вернуть покупателей на рынок и помочь биткоину возобновить рост.
В то же время главный аналитик ViaBTC Джефф Ко считает, что криптовалюта может приближаться к переломному моменту. Он предполагает, что часть инвесторов продавала биткоин, чтобы высвободить средства для участия в первичном размещении акций (IPO) компании Anthropic. Подобная ситуация, по его словам, наблюдалась перед IPO SpaceX, после которого биткоин быстро восстановился.
На прошлой неделе биткоин подешевел на 12%, а в выходные опускался почти до четырёхмесячного минимума – 62 000 долл. После этого криптовалюта частично отыграла потери, однако трейдеры по-прежнему готовятся к возможному новому падению.
Рынок криптовалют – последние новости
13 ноября биткоин впервые с августа опустился ниже 70 000 долларов. За два дня его стоимость снизилась на 9% на фоне опасений по поводу инфляции и повышения процентных ставок, которые оказывают давление на рынок криптовалют.
В октябре рынок криптовалют обвалился после крупнейшей кражи в истории киберпреступности. После взлома криптобиржи Binance злоумышленники вывели цифровые активы на сумму около 6,3 млрд долларов.