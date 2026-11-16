Биткойн под угрозой нового падения: аналитики озвучили прогноз

Давление на биткоин усиливается из-за изменения нескольких факторов, которые ранее способствовали его росту.

Биткоин может продолжить падение после резкой распродажи на прошлой неделе. Инвесторы все больше опасаются дальнейшего снижения его цены на фоне ужесточения политики Федеральной резервной системы США и общего снижения интереса к рисковым активам.

Как пишет Bloomberg, по состоянию на понедельник, 16 ноября, наибольшее количество открытых позиций по опционам на продажу биткоина было сосредоточено на уровне 60 000 долларов. Это примерно на 8% ниже текущей цены криптовалюты, которая составляет около 65 000 долларов. Такие контракты дают право продать актив по заранее оговоренной цене и позволяют инвесторам защититься от дальнейшего падения.

Уровень в 60 000 долларов уже дважды выступал в качестве важной ценовой поддержки в этом году, а также в течение 2024 года. Однако если биткоин уверенно опустится ниже этой отметки, рынок может понести серьёзные потери.

Видео дня

Давление на криптовалюту усиливается из-за разворота нескольких факторов, которые ранее поддерживали её рост.

По данным Bloomberg, после взлома криптобиржи Binance 29 октября инвесторы вывели почти 3 млрд долл. из биржевых фондов (ETF) на биткоин в США. Это лишило криптовалюту одного из важных источников спроса.

Кроме того, ухудшились ожидания относительно процентных ставок в США. Трейдеры все больше склоняются к мнению, что ФРС будет повышать ставки в 2027 году.

Кроме того, на криптовалюты давит общее снижение интереса к рисковым активам из-за неопределенности вокруг инвестиций в сектор искусственного интеллекта.

"Биткойну приходится бороться за внимание инвесторов. На фоне споров вокруг Nvidia, экономической неопределенности и геополитической напряженности у инвесторов достаточно других поводов для беспокойства", – отметил генеральный директор Koinly Робин Сингх.

По его мнению, на данный момент нет очевидного фактора, который мог бы вернуть покупателей на рынок и помочь биткоину возобновить рост.

В то же время главный аналитик ViaBTC Джефф Ко считает, что криптовалюта может приближаться к переломному моменту. Он предполагает, что часть инвесторов продавала биткоин, чтобы высвободить средства для участия в первичном размещении акций (IPO) компании Anthropic. Подобная ситуация, по его словам, наблюдалась перед IPO SpaceX, после которого биткоин быстро восстановился.

На прошлой неделе биткоин подешевел на 12%, а в выходные опускался почти до четырёхмесячного минимума – 62 000 долл. После этого криптовалюта частично отыграла потери, однако трейдеры по-прежнему готовятся к возможному новому падению.

Рынок криптовалют – последние новости

13 ноября биткоин впервые с августа опустился ниже 70 000 долларов. За два дня его стоимость снизилась на 9% на фоне опасений по поводу инфляции и повышения процентных ставок, которые оказывают давление на рынок криптовалют.

В октябре рынок криптовалют обвалился после крупнейшей кражи в истории киберпреступности. После взлома криптобиржи Binance злоумышленники вывели цифровые активы на сумму около 6,3 млрд долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: