Расстояние от Ельска до границы с Украиной составляет менее 17 км.

В беларуский Ельск в 17 км от границы с Украиной прибудет дополнительная колонна военной техники якобы для учений.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в Telegram.

"По нашей информации, в Ельске (Гомельская область, Беларусь) в ближайшие дни пройдут учения возле зданий местного ГАИ и райисполкома", - говорится в сообщении.

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У мониторинговой группы есть сведения, что уже завтра, 12 октября, в город должна прибыть дополнительная колонна военной техники.

"В связи с этим всем организациям поручили проинформировать своих работников о запрете держать в руках телефоны во время движения техники, им также рекомендовано избегать главных дорог и движения по проезжей части", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все это может быть связано с тем, что с 11 октября начата проверка Вооруженных Сил Беларуси.

Роль Беларуси в войне России против Украины

Лукашенко с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину разрешил России запускать ракеты с территории Республики Беларусь.

Из-за этого на Беларусь, как и на Россию, наложены новые европейские санкции.

Известно, что сейчас регулярная белорусская армия не принимает прямого участия во вторжении в Украину.

Утром 10 октября Лукашенко срочно созвал военных и силовиков на совещание.

10 октября Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.

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