Кроме того, снята с хранения и отправлена в Белгородскую область первая партия из двадцати танков Т-72.

Оборонно-промышленный комплекс Беларуси привлечен к ремонту российской техники, поврежденной в ходе боевых действий в Украине.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Лукашенко заявляет о готовности Республики Беларусь оказать помощь Российской Федерации в войне против Украины. Оборонно-промышленный комплекс Беларуси уже задействован в ремонте российской техники, поврежденной в ходе боевых действий. Кроме того, снята с хранения и отправлена в Белгородскую область первая партия из двадцати танков Т-72", - говорится в сообщении.

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РФ втянула в войну против Украины Беларусь: что известно

С начала полномасштабной агрессии против Украины РФ активно использует территорию Беларуси для нанесения ударов по украинским городам. Именно оттуда шли войска оккупантов для штурма Киева. Как отмечают эксперты, угроза со стороны Беларуси будет сохраняться до конца года.

6 октября в Беларуси заявили, что готовы вместе с Россией "защищать" "Союзное государство". В тот же день российские войска впервые с конца августа ударили по украинским городам из воздушного пространства Беларуси.

10 октября Лукашенко вновь заявил, что на Беларусь готовилось нападение. Он подчеркнул, что его якобы предупредили о возможных ударах. В тот же день, на фоне массированного ракетного удара по Украине, Лукашенко созвал военных и силовиков на совещание.

После этого в ISW объяснили, как Россия использует Беларусь в войне против Украины. Дополнительные силы в стране необходимы Путину для отвлечения группировки украинских сил на северных рубежах. Впоследствии эксперт ответил, чем вступление в войну обернется для Лукашенко. Он пояснил, что самопровозглашенного президента уничтожат быстрее, чем Путина.

По информации разведки, РФ перебрасывает в Беларусь иранские дроны-камикадзе Shahed-136. Кроме этого 11 октября стало известно, что в Беларуси начали проверку армии. Также СМИ сообщили, что Минск перебрасывает дополнительную технику на границу с Украиной.

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